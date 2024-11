Brasileiros nos EUA preferem Kamala, mas Trump ganha terreno

Vivendo no país há 27 anos e hoje trabalhando em uma instituição que dá suporte a imigrantes em Massachusetts, Lidia Souza confirma o avanço do conservadorismo entre os eleitores brasileiros. Ela diz que é preciso aprofundar a análise para compreender por que "depois que passam a ter documento, imigrantes passam a ser republicanos ferrenhos".

Muitas vezes, a insatisfação com os últimos quatro anos de governo também dá o tom nas escolhas. Souza conta que o filho mais novo, que votará pela primeira vez nestas eleições, chegou a dizer que pensava em optar por Trump. Ela avalia que os mais novos são gerações mais integradas aos americanos e que isso acaba impactando nessa escolha, fazendo com que deixem de lado a reflexão sobre a origem da família. Ela conversou com o filho, lembrando que a casa era toda azul - cor dos democratas.

"Estou falando de um menino de 18 anos que está votando pela primeira vez. Cheguei para ele e falei: 'Qual é a tua origem? Você é o quê? Você nasceu aqui? Sim, mas os seus pais, a sua família, são de onde? Você acha que os imigrantes são tudo isso que ele [Trump] acaba de falar na televisão?'", conta ela, que afirma que, ao final, o filho acabou declarando voto na democrata.

Imigração como instrumento político

O paulista Ludo Gardini, advogado, que chegou aos EUA em 2004 acredita que ao longo desses 20 anos a polarização política aumentou no país e que a imigração já há alguns anos virou um instrumento político tanto para o Partido Republicano quanto para o Democrata.

"Acho que está todo mundo insatisfeito com o problema de imigração nos EUA e com a maneira como o governo está lidando com isso", relata ele, que vive em Massachusetts.