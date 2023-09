Desastres em número recorde afetaram 26 milhões de pessoas no Brasil

O ciclone que afetou o Sul foi efeito colateral da frente fria, explica Marcelo Seluchi, do Cemaden. Não foi surpresa, houve alertas. No Rio Grande do Sul, o ciclone levou devastação a dezenas de cidades e transtornos para milhares de famílias. Uma das regiões mais atingidas é o Vale do Taquari, onde o Corpo de Bombeiros procurava por pessoas desaparecidas nas inundações e encontrou 15 corpos na terça (5). São 21 mortes no estado, segundo a Defesa Civil, um número recorde para evento climático, nas palavras do governador Eduardo Leite (PSDB). O observatório europeu Copernicus anunciou que 2023 será provavelmente o ano mais quente da história.

Concurso unificado quer preencher 7.826 vagas. O governo federal prepara uma prova única para o preenchimento de quase 8.000 vagas abertas no serviço público. Os candidatos poderão se inscrever para vários cargos, dentro da área de atuação escolhida, com pagamento de uma única taxa de inscrição.

O edital deve ser publicado até dezembro, e a prova está prevista para fevereiro de 2024, realizada simultaneamente em 180 cidades brasileiras. Veja a distribuição das vagas e o cronograma do concurso.

Segurança reforçada para 7 de setembro. Em Brasília, o Desfile da Independência na quinta (7) terá como tema "Democracia, Soberania e União", em contraponto ao do ano passado, usado por bolsonaristas para alimentar rumores de golpe militar. Os atos de 8 de janeiro serviram de triste aprendizado para as forças de segurança pública, e o efetivo policial será maior do que na posse do presidente Lula.

Cerca de 200 convidados vão estar na tribuna de honra, entre eles ministros e chefes das Forças Armadas. A expectativa de público é de 30 mil pessoas. No mesmo dia, à tarde, Lula e comitiva viajam para a Índia, para a cúpula do G-20. Na terça (5), Dia da Amazônia, Lula assinou a demarcação de duas terras indígenas: Rio Gregório, no Acre, com cerca de 187 mil hectares, e Acapuri de Cima, no Amazonas, com cerca de 18 mil hectares.

Bilionários em família no Sul. Santa Catarina tem 35 bilionários no ranking da Forbes de 2023, sendo que apenas uma empresa, a catarinense Weg, colocou 29 nomes neste ranking de brasileiros bilionários. Somados, os patrimônios dos acionistas totalizam R$ 85,53 bilhões.