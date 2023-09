Ministério da Defesa repassou R$ 1 bi para aliados de Bolsonaro

O senador Davi Alcolumbre, articulador do orçamento secreto, foi o maior beneficiado na lista que inclui 24 senadores e deputados do centrão. Segundo levantamento com base em uma tabela da Defesa à qual o UOL teve acesso via LAI (Lei de Acesso à Informação), Alcolumbre indicou R$ 264 milhões em verbas do Ministério da Defesa (26% do total) a seus redutos eleitorais. O senador afirmou que apoia os investimentos da pasta "segundo os critérios legais e transparentes".

Queda de avião no Amazonas mata 14 pessoas. O piloto que comandava o avião que caiu em Barcelos, no Amazonas, no sábado (16), tinha grande experiência no trajeto e também no uso da aeronave. O relato é da irmã de Leandro Costa de Souza, a médica Leidiane Costa Nobles.

Piloto, copiloto e 12 passageiros morreram na queda, durante o pouso no aeroporto de Barcelos. Chovia muito na hora. Segundo Leidiane, o piloto somava mais de 6 mil horas de voo naquele tipo de aeronave, e fazia a rota várias vezes por mês.

Bandido e refém com filhos caem no choro. No centro do Rio, Adriana Correia, 41 anos, planeja voltar ao trabalho nesta semana após viver uma experiência traumática de sequestro em fábrica de resistências elétricas. Um grupo armado havia invadido um banco ali perto e, na fuga, um dos homens fez Adriana refém.

"Ele disse para eu não correr, que ele me matava. E os policiais pediam o tempo todo para ele me deixar sair. Eu senti como se eu fosse morrer, tive um pressentimento de morte, só pensava na minha filha de 13 anos, que poderia ficar sozinha se acontecesse algo comigo." Segundo a Polícia Militar, três assaltantes foram presos. Leia aqui.

Bolsa Família chega hoje para as vítimas do ciclone. O governo federal abriu uma exceção e antecipou o pagamento do Bolsa Família para as milhares de vítimas de chuvas e inundações do Rio Grande do Sul. As famílias que são beneficiárias do auxílio em 97 cidades gaúchas atingidas pela catástrofe ambiental já podem movimentar os valores a partir desta segunda (18) pelo aplicativo do programa.