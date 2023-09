Mortes por superbactérias explodem após abandono das farmacêuticas

O número de mortes relacionadas às superbactérias que resistem a medicamentos tradicionais saltou de 700 mil para 1,2 milhão de vítimas, em apenas três anos. Os problemas de saúde, na falta do remédio certo, incluem pneumonia, infecção urinária e da corrente sanguínea, com desdobramentos que podem chegar à falência múltipla de órgãos. "Não existe mercado viável para novos antibióticos. O retorno financeiro não cobre os custos do seu desenvolvimento, produção e distribuição", diz o relatório. Os pesquisadores afirmam que o setor privado prefere investir em "áreas mais lucrativas", como a oncologia, que trata o câncer. Leia aqui.

Levou o Rex para passear e acabou presa. Pensa num erro monumental do poder público, causador de trauma e danos morais difíceis de apagar. A estudante de enfermagem Rafaela Lima, de 23 anos, passeava com o cachorro e um amigo em Capão Redondo, zona sul de São Paulo, e acabou detida após abordagem policial e audiência de custódia que decretou prisão preventiva.

Em depoimento ao UOL, a jovem conta os dias e noites de sofrimento no Centro de Detenção de Franco da Rocha: a comida horrível, a falta de produtos básicos de higiene, o medo. "Dormi no chão, com ratos e cheiro de esgoto", diz.

Credores de Eike Batista temem calote de R$ 1 bilhão. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) começa a decidir nesta quarta (27) sobre um impasse que paralisou o processo de falência de duas empresas de Eike Batista e deixou credores sem saber se vão receber uma dívida de R$ 1 bilhão.

O empresário brasileiro ficou em sétimo lugar no ranking mundial dos bilionários da Forbes de 2012, com fortuna avaliada em US$ 30 bilhões. Eike foi o fundador do Grupo EBX, com atuação em setores como mineração e petróleo.

General tenta diminuir importância de Cid. Em depoimento longo, de cerca de oito horas, o general Augusto Heleno fez de tudo um pouco na CPMI que investiga os atos golpistas. Disse até palavrão, mas usou o direito ao silêncio quando indagado sobre sua presença na reunião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apresentado uma minuta de golpe aos comandantes militares.