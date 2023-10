Donos transferiram capital da 123milhas para contas pessoais, diz CPI

A delegação brasileira leva um número recorde, 623 atletas, aos Jogos Pan-Americanos, que começam na sexta (20), na capital chilena. Na equipe de ginástica artística estão Carolyne Pedro, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Rebeca Andrade, Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães. Veja 10 curiosidades sobre os Jogos.

Empresário se elege presidente no Equador. Daniel Noboa, ex-deputado de centro-direita, se tornou o presidente mais jovem da história do Equador, eleito no domingo (15) aos 35 anos. Ele derrotou Luísa González, candidata de esquerda ligada ao ex-presidente Rafael Correa.

Foi uma campanha violenta, com um presidenciável assassinado a tiros em agosto, antes do primeiro turno. O presidente eleito é empresário, filho de um industrial do ramo bananeiro, e vai governar por um ano e meio, até 2025. Na campanha, Noboa prometeu criar empregos e oportunidades para os jovens. Leia aqui.

"João sem Deus" ganha maratona na TV. O Canal Brasil exibe nesta segunda (16), a partir das 20h30, a primeira maratona com os três episódios de João sem Deus - A Queda de Abadiânia. A série de ficção recupera a história do médium João de Deus a partir do momento, em 2018, em que os crimes sexuais são denunciados e a casa de "acolhimento e cura" em Goiás (uma casa de horrores, por décadas) começa a ruir.

O trio de atrizes Bianca Comparato, Karine Teles e Maria Clara Strambi protagoniza o drama junto de Marco Nanini, que interpreta o monstro estuprador de Abadiânia. O tema do abuso causa calafrios, são cenas de memórias atormentadas sobre violência contra mulheres, e meninas, e o elenco dirigido por Marina Person entrega atuações comoventes. "A dramatização consegue nos atingir em lugares que os documentários não alcançam", escreve Tony Góes na Folha de S.Paulo. Leia a crítica. Os episódios estão disponíveis no Globoplay.

Libertadores Feminina lotada de brasileiras. Com goleadas, Palmeiras, Corinthians e Internacional garantiram vagas nas semifinais da Copa Libertadores Feminina. No domingo (15), as Brabas marcaram quatro gols contra o América de Cali, e vão enfrentar o time gaúcho, que busca o título pela primeira vez. Priscila fez três gols contra o Colo-Colo.