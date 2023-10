Brasil, EUA, Rússia e China tentam mediar conflito no Oriente Médio

O colunista Josmar Jozino escreve sobre casos semelhantes, roubos de armamentos e munição para o crime organizado, realizados com a ajuda de militares como o cabo Leonardo Floriano dos Santos, em Caçapava (SP), e o então soldado Jefferson Gomes dos Santos, que forneceu o mapa do quartel a uma quadrilha de Pirassununga (SP).

Águas baixam e gravuras rupestres aparecem no Amazonas. Uma das consequências da seca extrema no Amazonas foi o aparecimento de gravuras rupestres com formatos de rostos humanos no sítio arqueológico das Lajes, em Manaus, próximo do encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Em geral submersas, as gravuras, ou petróglifos, agora se exibem nas paredes rochosas.

Segundo estimativas de especialistas, os desenhos teriam entre mil e dois mil anos de idade, e pertencem a uma região habitada por indígenas naquele período. Na segunda (16), o rio Negro atingiu seu nível mais baixo em 120 anos de medição. Para o climatologista Renato Senna, o que está ruim ainda vai piorar: as grandes secas se prolongam até começo de novembro. Leia em Ecoa sobre os sinais de colapso na natureza do Amazonas.

Brasil x Uruguai, um clássico. No estádio Centenario lotado, em Montevideu, as seleções do Brasil e do Uruguai se enfrentam hoje (17), às 21h, depois de ambas empatarem na rodada anterior das Eliminatórias Sul-Americanas. Para a aflição dos torcedores, o desempenho dos atacantes brasileiros comandados por Fernando Diniz ficou abaixo do esperado nos dois últimos jogos, contra a Venezuela, na semana passada, e também contra o Peru.

Apesar das críticas, Diniz não abre mão de Neymar como titular, e prevê um jogo difícil. A Celeste, que não vence o Brasil há 22 anos, terá o retorno do lateral Matías Viña, em linha com o zagueiro Mathías Oliveira, autor de um dos gols contra a Colômbia. Leia sobre o confronto dos técnicos Fernando Diniz e Marcelo Bielsa, "el loco".