Recordes de calor na Terra estão sendo batidos todos os meses

Dados divulgados pelo Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia (Copernicus) apontam que janeiro de 2024 foi o janeiro mais quente desde que os europeus iniciaram a coleta de dados, em 1950. A temperatura média global dos últimos doze meses ficou 0,64°C acima da média de 1991 a 2020. Veja na coluna. No sul do Brasil e Mato Grosso do Sul, os moradores sofrem com nova onda de calor nesta semana.

STF retoma hoje o julgamento sobre a distribuição de sobras eleitorais, as vagas não preenchidas de deputados federais. A votação de três ações pode alterar a composição partidária da Câmara dos Deputados, atingindo as bancadas da oposição ao governo Lula. O presidente Arthur Lira (PP) fez chegar aos ministros do STF um pedido para adiar a discussão.

Entre os deputados que podem ser afetados com a troca das cadeiras estão Sonize Barbosa (PL-AP), Professora Goreth (PDT-AP), Dr. Pupio (MDB-AP), Silvia Waiãpi (PL-AP), Gilvan Maximo (Republicanos-DF), Lebrão (União-RO) e Lázaro Botelho (PP-TO).

Programa Perse, de isenções fiscais, coloca Fernando Haddad e Arthur Lira em rota de colisão. Em polêmica retomada com o discurso do presidente da Câmara na abertura do ano legislativo, na segunda (5), o governo Lula informa que o Perse custou R$ 17 bilhões em isenções fiscais em 2023, valor muito acima do estimado inicialmente. O Ministério da Fazenda suspeita de lavagem de dinheiro no programa que desde 2021 beneficia hotéis, restaurantes, parques de diversão, cinemas e produtoras de publicidade, entre outros setores. Entenda a polêmica. Na quarta (7), Haddad afirmou que é preciso "botar ordem" nas renúncias fiscais que desperdiçam dinheiro, informa a Folha de S.Paulo.

Entre os petistas, que acompanham a subida de tom de Arthur Lira contra ministros do governo federal, a avaliação é que o deputado alagoano estica a corda para conseguir o que quer. Parlamentares governistas preveem agora maior dificuldade para aprovar propostas na Câmara, e sugerem que o presidente Lula deve entrar nas negociações. Leia aqui.

Após balanço com queda nos lucros, Bradesco perde mais de R$ 25 bilhões em valor de mercado. Na tarde de quarta (7), as ações ordinárias do Bradesco caíram 13,22%, e as ações preferenciais desabaram 15,78%. O resultado do último trimestre desapontou os investidores. De outubro a dezembro, o banco teve lucro líquido recorrente de R$ 2,88 bilhões, bem abaixo do esperado por analistas; em 2023, o lucro somou R$ 16,3 bilhões, uma queda de 21,2% em relação a 2022.