Acuado, Bolsonaro defende anistia aos presos por ataque golpista

O religioso "manifestou repúdio" ao presidente Lula e reclamou que há uma "engenharia do mal" para prender Bolsonaro. Leia aqui. O prefeito Ricardo Nunes compareceu ao ato, e também os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Jorginho Mello e Ronaldo Caiado. Segundo o advogado Fábio Wajngarten, o ex-presidente fará exames médicos de rotina na quarta, em São Paulo.

Para o colunista Reinaldo Azevedo, Bolsonaro produziu provas contra si mesmo ao admitir que uma minuta de golpe passou por suas mãos, e Malafaia, ao atacar o STF, desafiou as instituições. Leia a coluna.

Quem são os criminosos que assaltam bancos e promovem o "domínio de cidade". Chamados de "estrelas" por outros bandidos, eles planejam operações sofisticadas e ações de extrema violência, com armas pesadas e uso de drones. O UOL lança hoje o documentário Cidade Dominada 2, que destaca quatro dos principais assaltantes do país.

Os assaltos aconteceram em Ourinhos, Botucatu e Araçatuba, cidades paulistas. Sobre a hierarquia dos diferentes crimes, que inclui o tráfico de drogas, o delegado Pedro Ivo Correa dos Santos afirma que "o ladrão de banco está no topo da cadeia alimentar". Leia em UOL Prime.

Pringles, marca de batata, avança no Brasil, mas esbarra na fama da coxinha. No ano passado, as vendas das batatas Pringles cresceram 34%. O salgadinho passou a ser produzido no país em 2019, e hoje quase a totalidade do consumo brasileiro tem produção local, com a fábrica exportando para os países vizinhos.

Os consumidores ganharam sabores exclusivos, como o churrasco, e viram o preço do tubo cair. Em média, o norte-americano gasta US$ 50 por ano com batatas chips, enquanto o brasileiro gasta apenas US$ 4 porque há sempre a dura concorrência do pão de queijo, da esfiha e da coxinha.