Barroso e Pacheco alinham trava para a PEC das Drogas no Senado

Com placar de 5 a 1, o STF retoma hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Falta apenas um voto para o plenário formar maioria a favor da descriminalização, mas existem divergências sobre o limite (a quantidade de gramas) do que é considerado porte de maconha para consumo próprio. Ainda vão se pronunciar sobre o tema os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Na Superterça, Donald Trump vence na maioria dos estados, e Nikki Haley pode anunciar desistência. Em discurso na Flórida, na noite de ontem, Trump prometeu fechar a fronteira dos EUA e deportar imigrantes. A pré-candidatura do ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca precisa obter 1.215 delegados para ser nomeado pelo Partido Republicano. O presidente Joe Biden ganhou as primárias democratas em 15 estados. Leia aqui.

Imóvel vazio abriga empresas que receberam R$ 92 milhões da Prefeitura de SP para obras emergenciais. A DB Construções e a Tirante Construções são empreiteiras constituídas por membros das mesmas famílias, Dutra Rodrigues e Duque Buono. Elas compartilham um mesmo endereço desocupado na zona norte da capital paulista.

Entre 2021 e 2023, durante a gestão de Ricardo Nunes (MDB), estas empresas com capital somado de R$ 3,5 milhões assinaram contratos emergenciais para receber R$ 92 milhões. Reportagem do UOL identificou sinais de cartas marcadas entre centenas de contratações da Prefeitura, que nega irregularidades. Relatório do Tribunal de Contas do Município, que analisa os contratos, aponta a prática de "emergência fabricada" para a realização das obras.

Venezuela vai votar para presidente em 28 de julho, data do aniversário de Hugo Chávez. Falecido em 2013, o antecessor de Nicolás Maduro completaria 70 anos em 2024. Maduro é o candidato natural do chavismo para disputar a segunda reeleição, pelo Partido Socialista Unido, com mandato de seis anos. A posse acontece em 10 de janeiro.

As inscrições das candidaturas ocorrem em breve, de 21 a 25 de março, e a campanha vai durar apenas três semanas, de 4 a 25 de julho. Na oposição, María Corina Machado percorre o país mobilizando apoiadores, mas ela está impedida de exercer cargos públicos por 15 anos, decisão que a Suprema Corte tomou em janeiro.