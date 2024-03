Receita começa a receber hoje as declarações do Imposto de Renda

Não cabe recurso contra a decisão. Se não cumpri-la, o Brasil, que integra a Convenção Americana de Direitos Humanos, fica sujeito a punições. As indenizações devem ser pagas pela União. O ministro Sílvio Almeida (Direitos Humanos) afirmou ontem que o país coopera com as decisões da Corte. "Não podemos tolerar, em nenhum tempo, o uso da força desproporcional por parte de agentes do Estado brasileiro". Leia aqui.

Senado da Argentina rejeita o megadecreto com a reforma econômica de Milei. O placar ontem foi de 42 votos a 25. A presidente do Senado, Victoria Villaruel, vice-presidente de Javier Milei, foi pressionada pela oposição a marcar a votação sem aviso prévio. A senadora Carolina Moisés, peronista, rechaçou o modelo de "esvaziamento do Estado" embutido no pacote econômico. Mas o texto continua vigente, e segue para a Câmara dos Deputados.

Agora disponível no streaming, show de Taylor Diniz ganha cinco performances inéditas. Com três horas e meia de duração, The Eras Tour estreou ontem no streaming de Disney+. O filme-concerto bateu recordes de arrecadação quando foi exibido nos cinemas. Entre as novidades estão a apresentação ao vivo de Cardigan e músicas com as quais a cantora surpreendia os fãs no show, como Maroon e Death by a Thousand Cuts. A gravação do filme aconteceu no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia (EUA). Leia em Splash.