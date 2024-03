Condenado, Brasil é obrigado a cumprir penas de Corte internacional

O governo brasileiro precisa obrigatoriamente cumprir as determinações estabelecidas pela CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos). Além do pagamento de indenizações, há medidas que o Estado deve adotar, como o afastamento temporário de policiais envolvidos em casos de morte e envio de gravações desses casos para órgãos de controle.

O que aconteceu

O Brasil precisa pagar um valor total de US$ 1,5 milhão (R$ 7,5 milhões) em indenizações. São US$ 400 mil (R$ 2 milhões) às famílias das vítimas do caso de SP e US$ 960 mil (R$ 5,5 milhões) às do caso do PR.

A condenação da Corte se refere a dois casos, ocorridos em 2000 e 2002. Envolvem as mortes de um membro do MST no Paraná, e uma ação policial que resultou na morte de 12 pessoas em São Paulo.