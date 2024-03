Ronaldo Caiado para presidente?

Corta para 2024, e Tales Faria narra uma articulação do centrão para criar um superpartido e lançar o hoje governador de Goiás à presidência de novo. Retrato do Brasil de hoje: poderia colar como candidato de centro. Josias de Souza, analisando o movimento no UOL News, lamenta a antecipação da discussão sobre o tema, que credita ao derretimento de Bolsonaro e a Lula já ir se apresentando como candidato à reeleição, apostando na polarização. "Lula vai perdendo o centro que votou nele. Esse eleitor que votou nele para evitar Bolsonaro e preservar a democracia brasileira está à procura de alternativas", avalia.

