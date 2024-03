Análise: Atacar Bolsonaro e inocentar militares na trama golpista é erro

Teixeira da Silva explicou que Braga Netto, Augusto Heleno, o almirante Almir Garnier, Mauro Cid e outros "três ou quatro tenentes-coronéis e majores" fatalmente serão condenados, mas os militares ainda tentam salvar o ex-comandante do Exército, general Arruda, os comandante do Planalto, general Dutra, e o ex-comandante do Centro de Operações Terrestres (COTER), general Teófilo.

A ideia agora é como minimizar os danos e minimizar os danos implica em tirar os três nomes do pacote. Há uma operação para salvar esses três e limitar os danos. A fala do Braga Netto contra outros militares apareceu no ambiente militar como uma traição e aquela mítica da família militar unida virou lixo na boca do Braga Netto. Eles se sentem muito à vontade em entregar esse grupo, mas fazendo a operação salva para que o grupo não se torne tão grande assim. Mas, se nada acontecer com Dutra e Arruda, é realmente um passar pano poderoso. Francisco Teixeira da Silva

Por fim, o professor destacou que no final de 2022 houve uma disputa interna entre militares para impedir um possível golpe e, devido ao mito da união militar desde a sua formação nas escolas, afirmou que a punição a alguns militares já seria um fato histórico no Brasil.

Nunca aconteceu na história da República que os generais tivessem que responder processos civis por golpe de Estado e perderem sua patente. Isso já é uma grande lição. Francisco Teixeira da Silva

***

