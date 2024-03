PF prende três suspeitos de serem os mandantes da morte de Marielle Franco

* O União Brasil expulsou o deputado Chiquinho Brazão. A reunião da executiva do partido que estava marcada para amanhã, foi antecipada para ontem à noite, de forma virtual e em caráter de urgência, depois que o deputado foi preso pela Polícia Federal, acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco. A decisão foi unânime pela expulsão e desfiliação partidária. Leia mais na Folha.

* Ao menos 25 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram a região Sudeste no fim de semana. O Espírito Santo registrou 17 mortes, 15 na cidade de Mimoso do Sul e outras duas em Apiacá. Pelo menos 5.200 pessoas estão desalojadas e 255 desabrigadas em todo o estado. O governo decretou situação de emergência em 13 municípios. O Rio de Janeiro teve oito mortes em Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias e Arraial do Cabo. Os Bombeiros atenderam a 237 ocorrências relacionadas às chuvas e 160 pessoas foram resgatadas com vida.

* O prefeito de São Paulo pede a rescisão do contrato com empresa de energia. Ricardo Nunes disse que "ninguém aguenta mais" e entrou com uma representação contra a Enel no TCU e na Aneel. Na semana passada, a capital paulista sofreu mais uma vez com apagões na região central, que prejudicou comerciantes, o funcionamento de hospitais e cancelou uma série de eventos e espetáculos culturais. Cartões postais da cidade, como o Copan e o edifício Itália, também ficam às escuras.