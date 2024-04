Legalismo de araque tomou conta dos deputados bolsonaristas

Caso a jurisprudência mude, Chiquinho Brazão continuará, sem mais discussões, sob a jurisdição do STF.

O processo criminal tramitará no STF, em única instância. E não adiantará renunciar o mandato para tentar escapar do STF.

Habeas corpus no STF

A defesa de Chiquinho Brazão deverá bater à porta do Supremo com pedido de habeas corpus liberatório.

Além da questão jurídica da imunidade, —- se cabe ou não a prisão preventiva contra deputado—- e da questão do foro privilegiado——, entrará no debate outro ponto. Ou seja, a questão do valor da delação premiada do executor dos crimes, Ronnie Lessa e do seu comparsa auxiliar.

O STF tem jurisprudência de não servir a deleção premiada se não acompanhada de outras provas.