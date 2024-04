Elmar conta vitória para presidente da Câmara após voto por Brazão com o PL

Nessa primeira contagem, Elmar, então, partiria de 206 votos potenciais: 95, do PL; mais 58, do União; 50, do PP; e três, do Novo.

A maioria dos 513 deputados é obtida com 257 votos. Os 206 do PL com União, PP e Novo podem não ser maioria, mas garantiriam a passagem para um eventual segundo turno da disputa pelo comando da Câmara, até com favoritismo.

Elmar, no entanto, tem dito que aposta na vitória ainda no primeiro turno. Diz contar com apoio de outros partidos que estão na área de influência de Arthur Lira e do centrão, como PSDB, Cidadania, Solidariedade, Avante, PRD e até o PSB e o PDT.

Enfim, as contas de líder do União Brasil e seus aliados podem não ser precisas. Mas tudo indica que ele continua como um forte candidato à sucessão de Lira.

O que pode lhe trazer dificuldades é um acordo político que teria sido acertado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Arthur Lira.

Os dois teriam combinado de não se enfrentarem na eleição do novo presidente da Câmara. Ou seja, nem Lula, nem Lira apoiarão um candidato vetado pelo outro.