Embate entre Câmara e STF segue mesmo após decisão sobre prisão de Brazão

A decisão de manter preso Chiquinho Brazão (sem partido - RJ) foi aprovada na Câmara em placar apertado, após diversas reuniões nos últimos dias e em meio a um clima de insatisfação dos deputados com o STF (Supremo Tribunal Federal). Brazão é suspeito de ser mandante da execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

A disposição dos parlamentares em bater de frente com o STF em um caso do porte do de Marielle, com repercussão internacional, dá o tom da animosidade do Legislativo com o Judiciário.

Mesmo parlamentares que votaram por manter o deputado federal preso reclamam da atuação da Corte no caso; os que votaram por soltá-lo criticaram abertamente a decisão judicial. O clima na Câmara é de "esperar a poeira baixar para não parecer revanchismo [qualquer ação contra o STF]", resume um líder partidário.