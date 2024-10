X avisa que pagará multas restantes e Moraes manda liberar contas bancárias

Após um mês de bloqueio, o X informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que pagará integralmente as multas pendentes para poder voltar a funcionar no Brasil. Em uma petição, a rede social esclareceu que, para cumprir a medida, precisa ter desbloqueados as contas bancárias e os ativos financeiros. A posição representa mais um recuo do X, que acumulou derrotas no STF e cuja defesa havia sinalizado na segunda-feira que iria recorrer da segunda multa aplicada, no valor de R$ 10 milhões.

O ministro Alexandre de Moraes concordou com a mais recente solicitação do X e reiterou ordem para o Banco Central do Brasil e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) liberaram os valores retidos.

O ministro determinou a suspensão do funcionamento do X no Brasil em 30 de agosto porque a plataforma se recusou a cumprir ordens de retirada do ar de perfis com conteúdo criminoso e porque não tinha mais um representante no país. Foi atribuída multa de R$ 18,3 milhões.