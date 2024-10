Tortura é prática sistemática nas prisões de São Paulo, diz órgão federal

Entre as práticas mais graves, destacadas pelos peritos do Mecanismo Nacional, chamam a atenção "a existência de celas escuras e insalubres na Penitenciária de Venceslau I e a atuação do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), responsável por procedimentos em unidades de regime disciplinar diferenciado, como a Penitenciária de Venceslau II, sem qualquer objetivo de ressocialização."

As unidades de Venceslau abrigam presos considerados líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Estudiosos afirmam que uma das consequências do massacre do Carandiru foi justamente a criação do PCC, em 31 de agosto de 1993, na Casa de Custódia de Taubaté.

Na penitenciária feminina de Tupi Paulista e no CDP Franco da Rocha, as inspeções apontaram "desassistência material e de saúde, além de situações de violência moral contra gestantes e mulheres com bebês aprisionadas em condições degradantes."

Já no sistema socioeducativo, "foi identificada a precariedade das instalações, a falta de atividades educativas adequadas e o uso de metodologias punitivas que podem caracterizar bullying institucional, além da presença inadequada de agentes socioeducativos masculinos nas unidades femininas".

As visitas foram feitas na Fundação Casa Chiquinha Gonzaga e São Paulo, ambas na capital paulista.