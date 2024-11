A Hora conta em detalhes a cronologia da tentativa de golpe

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Talvez você, como eu, tenha tido dificuldade para juntar as peças do quebra-cabeças do inquérito da PF sobre a tentativa de golpe e os acontecimentos do final do governo Bolsonaro. É muita informação, e nem sempre a memória daqueles tempos vertiginosos se apresenta com clareza. É A Hora (perdão) de pedir ajuda a José Roberto de Toledo e Thais Bilenky. Os jornalistas tecem no podcast a história que conecta os fatos já sabidos pelo noticiário da época com os novos elementos trazidos pelo indiciamento dos 37 personagens ocorrido na quinta.