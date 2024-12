PM dá show de horror dias depois de anúncio de ouvidoria paralela

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Com a série de comportamentos inaceitáveis de policiais militares de São Paulo, aumenta a pressão para que Tarcísio de Freitas faça alguma movimentação para colocar a tropa sob controle. A percepção, dentro da própria corporação, é de que o governador de São Paulo e seu secretário de Segurança, Guilherme Derrite, toleram os excessos da polícia. É isso que Leonardo Sakamoto argumenta em coluna de hoje.