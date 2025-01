Saída de dólares do Brasil em 2024 é a 3ª maior da série histórica

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O Brasil registrou em 2024 um fluxo cambial negativo de US$ 15,918 bilhões. Só em dezembro, as reservas internacionais do país diminuíram em US$ 24,314 bilhões (8,46%), a maior queda para um único mês de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 2008. Os números refletem a venda de dólar pelo BC, em leilões, para compensar a fuga da moeda do mercado financeiro. Até agora, a maior redução mensal nas reservas, de 5,32%, havia acontecido em março de 2020, quando a pandemia de covid-19 começou. Em 2024, o dólar acumulou alta de 27% e encerrou o ano cotado a R$ 6,18. Segundo especialistas, o câmbio foi pressionado internamente por preocupações do mercado com o cenário fiscal do país e, externamente, principalmente pelas expectativas sobre a economia dos Estados Unidos sob Donald Trump, que tomará posse no próximo dia 20 de janeiro. Entenda.

Governo decide enviar representante para posse de Maduro na Venezuela. Fontes do Itamaraty indicam que caberá à diplomata do Brasil em Caracas representar o país na cerimônia que ocorre no próximo dia 10 de janeiro. Nicolás Maduro declarou ter sido reeleito no pleito que ocorreu em julho do ano passado em meio a denúncias de fraudes. O Brasil não reconheceu a vitória de Maduro e insistiu que o governo apresentasse os boletins de urna para comprovar o resultado, mas eles nunca foram mostrados. Apesar de não enviar nenhum representante do alto escalão do governo, o Brasil estará presente para, segundo analistas, manter uma porta aberta para eventuais negociações. Leia mais na coluna de Jamil Chade.