Fogo no Pantanal deixa animais resgatados sem ter para onde ir

O hospital veterinário recebe animais resgatados do tráfico, vítimas de atropelamentos e do fogo e atua no tratamento e reabilitação das espécies até que estas estejam prontas para a soltura na natureza. De janeiro até o final do mês de agosto, o local havia recebido 23 animais resgatados de áreas queimadas do Pantanal. Desse total, 14 haviam morrido em decorrência dos ferimentos e complicações causadas pelo fogo.

Em audiência pública no Senado em setembro, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, afirmou que se o cenário se mantiver o mesmo - mudanças climáticas associadas à baixa precipitação, altas temperaturas e perda de cobertura vegetal por queimadas e desmatamento -, o Pantanal pode deixar de existir até o fim deste século. Outros pesquisadores são menos otimistas e apontam que a perda total do bioma pode ocorrer entre 2060 e 2070. "É terrível imaginar que isso possa acontecer, obviamente, por ação humana", pontuou a ministra.

No Pantanal, cerca de 85% dos incêndios ocorrem em áreas privadas, explicou a ministra, que ressaltou ainda a ilegalidade do uso de fogo, já que a queima controlada está proibida no Pantanal durante os meses de seca.

No estado de Mato Grosso do Sul, que concentra 65% do bioma, a área queimada entre 1º de janeiro e 25 de setembro chegou a 1,4 milhão de hectares, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No total, 13% do bioma já foi consumido pelo fogo este ano.

A antecipação da época dos incêndios chama a atenção das autoridades. Desde o início deste ano, 19 produtores e empresas do agronegócio passaram a ser investigados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul suspeitos de provocarem queimadas criminosas em Corumbá (MS). O município, localizado na fronteira do Brasil com a Bolívia, é o segundo mais afetado pelo fogo este ano no Brasil, com o registro de 4.500 focos de incêndio entre 1º de janeiro e 8 de setembro.

Márcio Ferreira Yule, coordenador do Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) do Ibama em Mato Grosso do Sul, explica que, por meio de análise de imagens de satélite e perícias nos locais da ignição, o órgão é capaz de identificar os responsáveis pela destruição. "Antes de colocar fogo, a pessoa tem que pensar muito, porque ela será responsabilizada", completa.