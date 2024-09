Por que Pantanal está pegando fogo? Regra dos 30 e outros fatores explicam

Nos grandes incêndios, perdem todos

Recentemente o governo federal aprovou a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, e Mato Grosso do Sul também aprovou sua lei estadual do manejo. Esse manejo envolve todo um trabalho educativo, de valorização do manejo tradicional que as pessoas fazem e definição dos momentos e lugares adequados para a realização desse manejo. Não é só controle e combate de incêndios, mas um processo de conversar com as pessoas, planejar quem vai queimar, quando vai queimar, quantas áreas vão queimar. Tudo isso para reduzir a biomassa disponível para os períodos mais secos do ano.

Estávamos auxiliando o governo do estado na criação de um programa de fogo prescrito em fazendas com o uso da plataforma SIFAU, que foi desenvolvida pela UFRJ em parceria com a UFMS para auxiliar o planejamento do Manejo Integrado do Fogo. Com o uso do fogo prescrito, é possível reduzir a biomassa através da queima preventiva num período em que não há risco de incêndio para evitar que, no período mais seco, exista combustível suficiente para gerar os grandes incêndios. É combater o fogo com fogo. Quando o governo estava prestes a implementar o programa, os incêndios começaram. A queima prescrita ficou em segundo plano, e agora lidamos com o combate.

Isso leva a prejuízos em diversos níveis. Na questão de saúde, incêndios grandes produzem muita fumaça, que afeta a saúde das pessoas, com o aumento de doenças respiratórias. Na frente econômica, o fogo pode destruir cercas, tratores e construções nas fazendas. Até o aeroporto de Corumbá acaba ficando fechado por dias quando não há visibilidade para pousos e decolagens.

Além disso, apesar da capacidade de adaptação da flora local, se o fogo se torna muito frequente, algumas espécies mais sensíveis vão eventualmente se tornar raras no sistema ou até sumir. Uma pesquisa em andamento sobre liquens mostrou que as áreas de mata que pegaram fogo em 2020 não tinham liquens. Já áreas que pegaram fogo há 20 anos voltaram a tê-los.

É como um efeito sanfona, que acontece também com a fauna da região. Mas esse efeito sanfona tem um limite. Sem a implementação de uma política adequada de manejo do fogo, o Pantanal tende a sofrer cada vez mais com essa conjunção de fatores, agravados pelas mudanças climáticas.