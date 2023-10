Viagem de Biden a Israel traz riscos políticos e de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está se debatendo com uma série de desafios políticos e de segurança, conforme autoridades consideram uma possível viagem para Israel que poderia trazer vantagens diplomáticas de longo prazo para o mandatário.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou Biden a visitar o país após o ataque por militantes do grupo palestino Hamas, que deixou 1.300 israelenses mortos no dia 7 de outubro. O presidente tem apoiado abertamente o Estado judaico, que é o maior aliado dos EUA no Oriente Médio

A Casa Branca não quis comentar qualquer planejamento para a viagem. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, disse em comunicado que "não temos novas viagens para anunciar".