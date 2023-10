Filho de brasileiro morto em Israel foi baleado e queimado, diz tia

O jovem israelense Gavriel Yishay Barel, 22, filho do brasileiro Jayro Varella foi baleado e queimado enquanto fugia de membros do grupo extremista Hamas. Ele estava com amigos no festival de música eletrônica realizado no último dia 7 de outubro.

O que aconteceu:

Gavriel Yishay estava com amigos na festa e tentou fugir de carro quando ouviu os primeiro disparos, contou ao UOL Meire Varella, irmã do pai da vítima. Segundo autoridades israelenses, 260 pessoas morreram no ataque, e outros foram levados reféns. O evento de música eletrônica, organizado pelo Universo Paralello, contava com mais de três mil pessoas.