Norte-americanos libertados pela Venezuela em troca de prisioneiros chegam ao Texas

Embora as libertações possam ser vistas como um passo de Maduro para atender às exigências dos EUA, o retorno de Saab marca uma vitória para Maduro. Saab ainda não havia sido condenado e seu retorno à Venezuela era visto anteriormente como improvável.

Washington havia dado ao governo venezuelano um prazo até 30 de novembro para progredir na remoção das proibições de cargos públicos impostas aos candidatos da oposição e começar a libertar prisioneiros políticos e norte-americanos "detidos injustamente" a fim de evitar o restabelecimento das sanções.

A Venezuela está permitindo que os candidatos da oposição recorram de suas proibições, mas não havia feito muito progresso na libertação de prisioneiros antes desta semana.

Biden disse aos repórteres que viajavam com ele em Milwaukee que ainda não havia conversado com Maduro, mas que "estabelecemos requisitos específicos para uma eleição democrática. Ele concordou com todos eles".