Eleição e pressão internacional abrem racha entre Biden e Netanyahu

O documento foi assinado por diplomatas —mas todos na condição de anonimato e usando os canais oficiais do governo dos EUA para mostrar sua insatisfação.

"Devemos criticar publicamente as violações das normas internacionais por parte de Israel, como a incapacidade de limitar as operações ofensivas a alvos militares legítimos", diz o documento. "Quando Israel apoia a violência dos colonos e a tomada ilegal de terras ou emprega uso excessivo da força contra os palestinos, devemos comunicar publicamente que isso vai contra nossos valores norte-americanos para que Israel não aja com impunidade", afirmam os diplomatas.

Num recente discurso, o embaixador do Brasil na ONU, Sergio Danese, também questionou a lógica de dar espaço aos norte-americanos para que atuem nos bastidores, enquanto vetam resoluções. "As tentativas de justificar a inação do Conselho em Gaza argumentam que um pedido de cessar-fogo prejudicaria os esforços diplomáticos paralelos", disse. "Quanto tempo o mundo inteiro e os palestinos esperarão para que esses esforços sejam bem-sucedidos? O Conselho não pode ser impedido de cumprir suas responsabilidades com base em promessas não cumpridas de conversações diretas", alertou.

De acordo com o brasileiro, "simplesmente aguardar uma solução baseada em negociações diretas, enquanto operações militares incessantes e impiedosas continuam a matar civis desarmados e a atingir objetos protegidos, implica cumplicidade com a morte e a destruição".

"Simplesmente aguardar o fim do conflito, sem fazer nada, implica cumplicidade com ações que violam as medidas provisórias ordenadas pela Corte Internacional de Justiça, inclusive a ordem de permitir a entrada de assistência humanitária na Faixa de Gaza", constatou o embaixador brasileiro.

O apoio norte-americano não é apenas diplomático. De acordo com o jornal The Washington Post, foram mais de cem autorizações de exportação de armas dadas pelas autoridades americanas para Israel desde o início da crise. Duas delas envolviam vendas de mais de US$ 250 milhões para as forças israelenses, incluindo munição para tanques e componentes para fabricar projéteis de 155 mm.