Putin visitará a China em maio, diz agência

O presidente russo, Vladimir Putin, viajará para a China em maio para conversar com Xi Jinping, no que poderia ser a primeira viagem ao exterior do chefe do Kremlin em seu novo mandato presidencial, de acordo com cinco fontes familiarizadas com o assunto.

Na segunda-feira, governos ocidentais condenaram a reeleição de Putin como injusta e antidemocrática. Mas China, Índia e Coreia do Norte parabenizaram o líder veterano por estender seu governo por mais seis anos, destacando as rupturas geopolíticas que se ampliaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"Putin visitará a China", disse à Reuters uma das fontes, que falou sob condição de anonimato. Os detalhes foram confirmados de forma independente por outras quatro fontes, que também falaram sob condição de anonimato.