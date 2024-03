Como o nome Lionel Messi salvou uma avó israelense do Hamas

"Eu sou de onde Messi é", disse Esther Cunio, de 90 anos, a dois combatentes palestinos mascarados que momentos antes invadiram sua casa no sul de Israel.

Era a manhã de 7 de outubro e o Hamas estava realizando uma matança em comunidades próximas à fronteira de Gaza, inclusive no Kibbutz Nir Oz, onde Esther, nascida na Argentina, estava morando.

Ela falou sobre o terrível episódio em um novo documentário sobre a onda de violência do Hamas, com foco na comunidade latino-israelense, chamado "Voces Del 7 De Octubre - Latino Stories of Survival".