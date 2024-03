Corte Internacional de Justiça ordena que Israel tome medidas para lidar com a fome em Gaza

As novas medidas foram requisitadas pela África do Sul, como parte do seu caso em andamento que acusa Israel de genocídio liderado pelo Estado em Gaza.

Em janeiro, a CIJ, também conhecida como a Corte Mundial, ordenou que Israel se abstivesse de qualquer ato que possa ser enquadrado pela Convenção de Genocídio e que garantisse que suas tropas não cometessem atos de genocídio contra palestinos em Gaza.

Na ordem desta quinta-feira, a corte reafirmou as medidas de janeiro, mas acrescentou que Israel precisa agir para assegurar fornecimentos desimpedidos de serviços básicos e assistência humanitária, incluindo comida, água e eletricidade, além de suprimentos médicos e tratamento médico para os palestinos em toda a Faixa de Gaza.

Os juízes acrescentaram que isso poderia ser feito "aumentando a capacidade e o número de pontos de passagem terrestres e mantendo-os abertos durante o tempo necessário".

A corte ordenou a Israel que apresente um relatório, no prazo de um mês após a ordem, sobre a forma como tinha aplicado a decisão.