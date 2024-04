Hamas analisa proposta israelense, mas diz que não atende demandas palestinas

O Hamas disse nesta terça-feira que uma proposta israelense de cessar-fogo na guerra em Gaza não atendeu a nenhuma das demandas das facções militantes palestinas.

A proposta foi entregue ao Hamas por mediadores de Egito e Catar em conversações no Cairo, com o objetivo de encontrar uma saída para a guerra devastadora no enclave palestino, agora em seu sétimo mês.

Enquanto isso, as forças israelenses intensificaram os bombardeios em Deir Al-Balah e Rafah, no centro e no sul da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, duas áreas que não foram invadidas até então, segundo médicos e moradores.