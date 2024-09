Trump se declara inocente em processo sobre tentativa de intervir na eleição de 2020

O novo indiciamento, apresentado em agosto, incluiu as mesmas quatro acusações que o obtido no ano passado pelo advogado especial Jack Smith, mas retirou alegações que a Suprema Corte considerou que não poderiam continuar fazendo parte do caso.

Espera-se que a juíza distrital Tanya Chutkan considere as propostas conflitantes de Smith, que está tentando levar o caso adiante, e de Trump, que está pressionando para adiar a ação até depois da eleição. A Suprema Corte instruiu Chutkan a decidir se outras partes do caso devem ser descartadas.

Trump enfrenta quatro acusações criminais que o acusam de usar falsas alegações de fraude eleitoral para prejudicar os resultados da eleição e impedir a certificação de sua derrota para o presidente democrata Joe Biden.

O caso foi adiado por meses enquanto Trump perseguia sua alegação de imunidade e é praticamente certo que não irá a julgamento antes de Trump enfrentar a vice-presidente democrata Kamala Harris na eleição.

Trump argumentou que o indiciamento, assim como outros processos legais contra ele, são tentativas politicamente motivadas de prejudicar sua campanha presidencial.

A Suprema Corte decidiu em julho, por 6 votos a 3, que se presume que ex-presidentes sejam imunes a processos criminais por ações tomadas como parte de suas responsabilidades oficiais como presidente.