Civis sofrem impacto de conflito 'catastrófico' no Líbano, diz autoridade da ONU

"O nível de trauma e de medo na população é extremo", acrescentou.

Israel defende que sua ofensiva contra o Hezbollah ? grupo fortemente armado e apoiado pelo Irã ? tem como objetivo garantir o retorno para casa de israelenses retirados de regiões próximas à fronteira libanesa, em consequência de praticamente um ano de ataques do Hezbollah contra o norte de Israel.

O governo libanês diz que cerca de 1,2 milhão de pessoas tiveram de deixar suas casas por causa dos ataques israelenses no sul do país, no Vale do Bekaa, nos subúrbios ao sul de Beirute e em outras regiões. Algumas morreram em ataques israelenses após deixarem seus lares.

"Você tem pessoas sendo deslocadas de um lugar para outro, pensando que estavam indo para um local seguro, e então sendo atacadas", afirmou Riza.

Ele disse que 97 profissionais da Saúde foram mortos, a maioria nos últimos dez dias. Ele lembrou que o direito humanitário internacional exige que equipes de ajuda possam acessar pessoas necessitadas, e que a infraestrutura civil e os sistemas de água devem ser protegidos.

"É isso o que pedimos quando dizemos para respeitarem as regras da guerra", acrescentou.