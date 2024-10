Como pager volumoso de Israel enganou o Hezbollah

Entre as vítimas levadas às pressas para o hospital, muitas tinham ferimentos nos olhos, dedos faltando ou buracos abertos no abdômen, indicando sua proximidade com os dispositivos no momento da detonação, segundo testemunhas da Reuters. No total, o ataque com o pager e um segundo ataque no dia seguinte, que ativou walkie-talkies armados, mataram 39 pessoas e feriram mais de 3.400.

Duas fontes de segurança ocidentais disseram que a agência de inteligência israelense Mossad liderou os ataques com pagers e walkie-talkies.

A Reuters não conseguiu determinar onde os dispositivos foram fabricados. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que tem autoridade sobre a Mossad, não respondeu a um pedido de comentário.

O Ministério da Informação do Líbano e um porta-voz do Hezbollah não quiseram comentar para esta reportagem.

Israel não negou nem confirmou sua participação. No dia seguinte aos ataques, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, elogiou os resultados "muito impressionantes" da Mossad em comentários que foram amplamente interpretados em Israel como um reconhecimento tácito da participação da agência.

As autoridades norte-americanas disseram que não foram informadas sobre a operação com antecedência.