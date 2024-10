Israel diz que atacará o Irã com base em seu interesse nacional após advertência dos EUA

O objetivo é afastar o Hezbollah das regiões fronteiriças entre Líbano e Israel e acabar com os lançamentos de foguetes, para permitir o retorno de quase 60 mil deslocados israelenses às suas casas.

O exército israelense efetuou nesta terça-feira vários ataques no sul do país e na região do Bekaa (leste), onde deixou um hospital da cidade de Baalbeck fora de serviço, segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI.

"Foi uma noite violenta em Baalbeck, não tínhamos uma noite assim desde a guerra de 2006" entre Israel e Hezbollah, disse Nidal al Solh, 50 anos.

O Hezbollah, que afirma atuar em apoio ao Hamas, abriu uma frente contra Israel em 8 de outubro de 2023, um dia após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino a Israel que desencadeou a guerra em Gaza.

Apesar de enfraquecido, o Hezbollah prossegue com os ataques contra Israel e nesta terça-feira afirmou que lançou foguetes contra o norte do país.

O Hezbollah executou no domingo um ataque com drones contra uma base militar em Binyamina, norte de Israel, que matou quatro soldados e feriu mais de 60, segundo as equipes de emergência, a ação mais violenta do movimento em território israelense.