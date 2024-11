Ambulância do Médicos Sem Fronteiras é atacada e dois pacientes são mortos no Haiti

A organização médica beneficente Médicos Sem Fronteiras (MSF) disse nesta quarta-feira que pelo menos dois pacientes foram mortos quando sua ambulância foi parada e atacada no início desta semana na capital do Haiti, Porto Príncipe.

A equipe de MSF disse que foi violentamente atacada na segunda-feira após "membros de um grupo de vigilantes e policiais" pararem a ambulância.

A ambulância, que transportava três jovens com ferimentos a bala, foi parada a cerca de 100 metros do hospital do MSF na área de Drouillard, na capital, e forçada a transferir os pacientes para um hospital público, disse MSF.