Helicóptero militar dos EUA cai na Austrália e mata três fuzileiros navais

A aeronave estava participando de manobras conjuntas entre o Exército dos EUA e o da Austrália em uma série nomeada Predators Run.

O acidente, que aconteceu pela manhã, deu início a uma complicada operação de resgate na área da pouco povoada Ilha de Melville, cerca de 60 quilômetros ao norte do continente australiano.

"As operações de resgate continuam", disseram as autoridades dos EUA, acrescentando que uma investigação estava em andamento para determinar as causas do acidente.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu o incidente como "trágico" e "lamentável".

Nos últimos anos, a presença militar dos EUA ao norte da Austrália aumentou devido à tensão causada pela crescente influência da China na região da Ásia-Pacífico.

Histórico da aeronave

A aeronave Osprey, resultado da cooperação americana entre a Força Aérea dos EUA e a Força Aérea Australiana, tem sido objeto de controvérsia. Sua segurança foi questionada após vários acidentes fatais.