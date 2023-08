Bombeiros recebem ordem para deixar cidade canadense por causa de incêndios

Os incêndios no extremo norte do Canadá ganharam força neste sábado (26), alimentados pelo vento e pelas altas temperaturas, obrigando à evacuação total de outra cidade dos Territórios do Noroeste.

O risco em Hay River, uma cidade com cerca de quatro mil habitantes, é tão grande que até mesmo bombeiros e trabalhadores essenciais receberam uma ordem para deixar a região, afirmaram as autoridades.

O governo local ordenou que todos que estivessem na cidade se dirigissem ao aeroporto das proximidades e aguardassem por instruções.