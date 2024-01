EUA: Gestações resultantes de estupro têm forte alta no Texas desde que aborto foi proibido

O estado norte-americano do Texas contabiliza nada menos do que 26.313 gestações causadas por estupro desde que o aborto foi proibido, há pouco mais de um ano. O número impressionante foi revelado por um estudo publicado no respeitado Journal of the American Medical Association, sobre o impacto no número de gestações desde o fim do direito ao aborto em muitos estados americanos, há 16 meses.

Thomas Harms, correspondente da RFI em Houston

Desde a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que acabou com a autorização da interrupção voluntária da gestação e a sentença Roe vs Wade [jurisprudência a favor do aborto em casos especiais, que inspirava outras decisões da justiça nos EUA], 14 estados norte-americanos proibiram todos os abortos e nove deles não permitem nenhuma exceção, mesmo em casos de incesto ou estupro.