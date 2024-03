Hamas pede suspensão de lançamento aéreo de ajuda humanitária após mortes em Gaza

O governo do Hamas anunciou, na terça-feira (26), que 18 pessoas morreram, incluindo 12 que se afogaram no mar, enquanto tentavam recuperar a ajuda alimentar lançada de paraquedas na Faixa de Gaza, na segunda-feira (25). As autoridades pediram a "interrupção imediata das operações de lançamento aéreo" e a abertura "rápida" do acesso terrestre para ajuda na região devastada pela guerra

Além dos 12 palestinos que se afogaram, seis pessoas morreram no tumulto que se formou com a chegada de ajuda por paraquedas, de acordo com um comunicado da assessoria de imprensa do governo do movimento islâmico palestino Hamas.

Algumas delas ficaram feridas e foram levadas a três hospitais da cidade de Gaza, no norte do país, onde morreram na manhã de terça-feira ou antes do amanhecer, disse à agênciaAFP o diretor do escritório de imprensa do governo em Gaza, Ismaïl Al-Sawarka, acrescentando que muitas das vítimas eram jovens e algumas crianças.