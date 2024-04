Presidente do Peru alega que sua coleção de Rolex é emprestada

O amigo dos Rolex

Quanto aos diversos relógios Rolex, todos pertencem a um amigo da presidente, o governador da região sulista de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. "Devo reconhecer que foi um equívoco aceitar na forma de empréstimos que já foram devolvidos", alegou Dina Boluarte. Segundo a presidente, o governador queria que, com os relógios emprestados, ela "representasse bem o país".

Dina Boluarte só não explicou por que o seu amigo governador disse nesta semana que um dos relógios Rolex não era para a presidente, mas para um parente.

A Procuradoria trabalha com a hipótese de corrupção e lavagem de dinheiro. Investiga a "relação amistosa" de governadores que teriam comprado relógios Rolex para a presidente em troca de favores políticos.

O governador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, comprou um relógio de US$ 19 mil no dia do aniversário da presidente, em 31 de maio do ano passado e, horas depois, o governador foi até a sede da Presidência. Em março, o governador recebeu uma transferência de US$ 27 milhões para construir um estádio.

Oscorima reconheceu, na quinta-feira (4), que comprou o relógio, mas disse que presenteou um parente. O primeiro-ministro peruano, Gustavo Adrianzén, disse que tudo isso não passa de uma "infeliz coincidência".