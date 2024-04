Reação a ataque iraniano divide Israel, que teme agravar conflito e desagradar EUA

Após o ataque do Irã, este quadro se alterou. O G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, emitiu um comunicado conjunto condenando de forma unânime a República Islâmica. "Com as suas ações, o Irã pode provocar uma escalada regional incontrolável. Isso deve ser evitado", diz o texto.

A resposta de Israel

Durante o ataque iraniano, dois membros do gabinete de guerra sugeriram uma resposta imediata. Benny Gantz, ex-ministro da Defesa, e Gadi Eisenkot, membro observador do gabinete, queriam que Israel atuasse naquele momento contra o Irã, segundo a imprensa israelense. A posição de ambos foi contestada por Yoav Gallant, ministro da Defesa, e Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior do Exército.

Segundo informações obtidas pela RFI, o objetivo é encontrar uma resposta que faça o Irã pagar pelo ataque, mas sem agravar a disputa, transformando em uma guerra regional.

Outra informação obtida pela RFI é de que uma das possibilidades é a adoção de medidas contra o programa nuclear iraniano, como Israel já fez no passado. Mesmo sem admitir, Israel realizou operações secretas que incluíram a captura de documentos sigilosos no Irã, o assassinato de cientistas envolvidos no programa nuclear e até a elaboração de vírus de computador para atrasar o processo.

Neste momento o corpo político israelense entende ter recuperado ao menos de forma parcial a legitimidade que havia perdido durante a guerra em Gaza. Inclusive com os aliados norte-americanos. O presidente Isaac Herzog disse que "chegou a hora do mundo encarar este 'império do mal' em Teerã e deixar claro que isso o ataque não pode passar em branco, é inaceitável".