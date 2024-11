Manifestantes colocam fogo em bonde em Amsterdã dias após ataque antissemita

Novas cenas de violência foram registradas durante a noite de segunda-feira (11) para terça-feira (12) na zona oeste de Amsterdã, capital da Holanda. Os incidentes ocorrem em meio às tensões crescentes após os confrontos da semana passada no jogo de futebol entre o Maccabi Tel Aviv e o Ajax.

De acordo com as autoridades holandesas, dezenas de pessoas armadas com paus e fogos de artifício se reuniram durante a noite em um subúrbio de Amsterdã, alegando solidariedade ao povo palestino. Formado em sua maioria por jovens, o grupo incendiou um bonde sem passageiros, quebrou janelas e gritou expressões consideradas violentas. Na maioria das vezes mascarados, os manifestantes bradaram slogans como "Palestina Livre" e "Judeus do Câncer", segundo jornalistas do Telegraaf.

O fogo foi rapidamente extinto e a tropa de choque esvaziou a área. Três pessoas foram presas durante os tumultos e pedras também foram atiradas contra um veículo policial.