Trump nomeia para ONU republicana que defendeu ajuda ilimitada para Israel

Na Câmara, ela liderou a contraofensiva em relação aos projetos que pediam o impeachment de Trump.

Em discurso no começo do ano diante do Parlamento de Israel, ela defendeu uma ajuda militar total para apoiar a guerra contra o Hamas em Gaza. Segundo ela, os EUA devem fornecer "ao Estado de Israel o que ele precisa, quando precisa, sem condições de alcançar a vitória total diante do mal".

Ainda que tenha sido duramente criticado por governos de todo o mundo, Biden chegou a suspender um envio de armas, o que abriu um mal-estar entre ele e Benjamin Netanyahu. Esse posicionamento foi abandonado meses depois, com uma ajuda de US$ 1 bilhão em armas para o aliado no Oriente Médio.

Em seu discurso, e deputada criticou a ideia de que houvesse alguma restrição na ofensiva contra o Hamas. "A vitória total começa, mas só começa, com a eliminação dos responsáveis pelo 7 de outubro da face da Terra", disse Stefanik.

Atacou protestos pró-palestinos nas universidades

Ela também foi uma das vozes mais enfáticas na denúncia do antissemitismo nos campos universitários nos EUA. Foi a partir da pressão principalmente de republicanos que reitores passaram a usar força para dispersar os protestos pró-palestinos. A deputada foi amplamente elogiada por Trump por suas críticas aos reitores, que acabaram tendo de renunciar.