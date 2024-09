Bets machucam mais que cadeirada

Segundo o Ipec (antigo Ibope), a taxa de ruim/péssimo do governo federal foi de 31% em julho para 34% em setembro e chegou ao seu maior patamar no terceiro mandato do presidente. A taxa de ótimo/bom oscilou de 37% para 35%, a segunda mais baixa na série de oito pesquisas do Ipec, atrás de março (33%).

Piores ainda são as avaliações que os eleitores fazem sobre as políticas do governo para questões específicas:

Combate à inflação - 23% de ótimo/bom x 47% de ruim/péssimo;

Combate ao desemprego - 30% a 40%

Saúde: 26% a 43%

Meio ambiente: 27% a 44%

Educação: 37% a 34%

Não por coincidência, a maioria da população acha que Lula não deveria concorrer à reeleição em 2026: 58% responderam que não, e só 39% responderam que sim. A pesquisa não perguntou o motivo.

Algumas especulações: