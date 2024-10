A reta final do 1º turno das eleições

Já Guilherme Boulos (PSOL) manteve-se estável. Foi de 25% para 26%, voltando ao patamar onde estava duas semanas atrás. Boulos está numericamente à frente de Marçal e Nunes (26% a 24% de ambos), mas, na foto estatística, os três aparecem empatados. No filme, não. O movimento é favorável a Marçal e ruim para Nunes.

Mantidas essas tendências, Marçal tem chance até de terminar em primeiro lugar em 3 de outubro, e passar ao 2º turno contra Boulos. Seu problema é a rejeição de 53% do eleitorado.



Eleições na Bahia retratam desafios do PT e ganhos do centrão com emendas

Quarto maior colégio eleitoral estadual do país e principal vitrine do PT, a Bahia retrata duas tendências destas eleições municipais. De um lado, as maiores cidades baianas mostram as dificuldades do partido do presidente Lula de retomar o comando de prefeituras estratégicas. De outro lado, a Bahia guarda um exemplo bem-acabado da distorção que o inchaço de emendas parlamentares causa Brasil afora.



Na capital, o PT nem mesmo lançou candidato. Apoia a candidatura de Geraldo Junior, vice-governador do estado pelo MDB. Mas seu desempenho tem sido pífio diante da candidatura à reeleição de Bruno Reis, do União Brasil --que pode se consagrar ainda no primeiro turno.

Na Bahia, a polarização não se dá entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro -- aliás, uma tendência quase geral desta eleição. No Estado, a polarização ocorre entre o petismo e o carlismo, que é como se chama o grupo político herdeiro do ex-governador Antonio Carlos Magalhães. O principal nome do grupo é o de ACM Neto, mas há vários prefeitos carlistas em disputa pela reeleição.



