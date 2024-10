Sumiço de eleitor de Marçal embaça eleição em São Paulo

2) Dos que respondem, uma parte dos eleitores de Marçal parece estar declarando ter votado nulo, em branco ou que não votou no primeiro turno. Mente.

Esse fenômeno é comum após as votações com os eleitores de candidatos derrotados. Mas dessa vez a incidência é maior. É grande o suficiente para embaçar o quadro e, potencialmente, prejudicar o resultado encontrado pelas pesquisas de intenção de voto.

Como os eleitores de Marçal que admitem ter votado nele no primeiro turno declaram, na sua maioria, que votarão em Ricardo Nunes no segundo turno, o sumiço da outra parte - a que mente ou se omite - faz com que uma parcela dos eleitores potenciais de Nunes não apareça na amostra e possa não estar sem computada. Como corrigir isso?

O Datafolha, por exemplo, pondera os resultados para que o peso do eleitorado de Marçal que aparece na amostra fique mais próximo à proporção de eleitores que efetivamente votaram nele no primeiro turno, os 25% mencionados acima. Assim, os que declaram ter votado em Marçal aos pesquisadores ganham um peso maior.

A ponderação é uma prática comum entre praticamente todos os institutos. Eles fazem isso para que as cotas de eleitores do sexo feminino ou jovens, por exemplo, coincidam com o perfil do eleitorado. Mas nem todos ponderam pela intenção de voto no primeiro turno.

Como resultado, as taxas de intenção de voto em Guilherme Boulos são praticamente iguais entre Datafolha e Quaest, por exemplo, mas as taxas de intenção de voto em Nunes são bem distintas. Na Quaest, a taxa de Nunes é menor, mas a taxa de não-voto (branco, nulo ou não sabe/não vai votar) é maior do que no Datafolha.