A PF apura desvios em contratos da área de assistência social do governo do Rio e pagamentos de propina aos agentes públicos. "De acordo com as investigações, a organização criminosa penetrou nos setores públicos assistenciais sociais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e realizou fraude a licitações e contratos administrativos, desvio de verbas públicas e pagamentos de 'propinas' aos envolvidos nos esquemas criminosos", informou a PF em comunicado.

Os indícios de ilícitos envolvendo o irmão do governador, porém, são anteriores e remontam ao período em que Cláudio Castro era vereador do Rio de Janeiro, entre 2017 e 2019. Ao solicitar busca e apreensão contra Vinícius, a Polícia Federal citou suspeitas de que, naquela época, Vinícius operava um esquema de rachadinha para Cláudio Castro na Câmara de Vereadores do Rio. As provas começaram a ser colhidas pela Polícia Civil do Rio, na Operação Catarata, e agora estão sob responsabilidade da Polícia Federal.

Sob a gestão de Cláudio Castro como governador, Vinícius passou a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento e Investimentos do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio).

A operação deflagrada nesta quarta-feira tem o objetivo de aprofundar as investigações para confirmar suspeitas de que, na atual gestão, Vinícius continuaria operando os desvios de recursos.

A defesa de Vinícius Rocha negou irregularidades na sua atuação e disse que apresentou petição ao STJ comunicando que o dinheiro em espécie estava devidamente declarado em seu Imposto de Renda. A defesa de Cláudio Castro afirmou que busca obter acesso à investigação antes de se manifestar.