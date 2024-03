Advogado quer pena máxima contra atletas do Vélez: 'agressão sexual brutal'

Relembre o caso

No sábado, 2 de março, de acordo com a denúncia, a mulher foi convidada para o hotel onde os jogadores do Vélez Sarsfield passaram a noite depois de enfrentar uma equipe local, o Atlético Tucumán, para aguardar seu retorno a Buenos Aires.

O goleiro da seleção principal do Uruguai, Sosa, teria feito o convite ao seu quarto de hotel por meio de mensagens no Instagram. No dia 6, quarta-feira, a mulher foi à polícia e denunciou que três jogadores de futebol tinham abusado sexualmente dela.

Supostamente, o goleiro uruguaio não participou do abuso sexual, mas teria ficado no quarto onde teria ocorrido o crime.

Cultura do estupro e futebol argentino

As denúncias por violências machistas no futebol argentino são cada vez mais frequentes. Recentemente, dois jogadores da equipe Mendocino Godoy Cruz foram separados por uma queixa de estupro. Além disso, dois jogadores da seleção argentina campeã do mundo em 2022, Thiago Almada e Gonzalo Montiel, aguardam uma definição judicial sobre denúncias de assédio sexual contra eles.